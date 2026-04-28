Netzbetreiber warnt vor Einschränkungen bis Jahresende: Arbeiten am Fernwärmenetz in Ehrenfeld

Köln - Ab der kommenden Woche bis Ende Dezember dieses Jahres finden auf der Weinsbergstraße in Köln -Ehrenfeld Arbeiten am Fernwärmenetz statt.

Die Arbeiten am Fernwärmenetz beginnen am kommenden Montag an der Kreuzung Weinsbergstraße/Fröbelstraße. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Wie die zuständige RheinNetz GmbH mitteilt, kann es in diesem Zuge zu Verkehrseinschränkungen kommen.

Demnach beginnen die Arbeiten an der Kreuzung Weinsbergstraße/Fröbelstraße und bewegen sich in mehreren Bauabschnitten in Richtung Oscar-Jäger-Straße.

Während der Maßnahmen muss die Verkehrsführung teilweise verengt werden. Zudem sind die Geh- und Radwege nur eingeschränkt nutzbar und einige Parkplätze im Umfeld der Bauarbeiten entfallen.

Der Melatengürtel wird darüber hinaus während der Arbeiten unterirdisch durchpresst. Über diese Arbeiten wird die RheinNetz frühzeitig gesondert informieren.