20.04.2026 07:00 Nach Bauarbeiten: A1 zwischen Köln und Leverkusen wieder frei

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Autofahrer können die Autobahn 1 zwischen Köln-Nord und Leverkusen in beide Fahrtrichtungen früher als angekündigt wieder befahren.

Von Michael Brandt Köln/Leverkusen – Autofahrer können die A1 zwischen Köln-Nord und Leverkusen in beide Fahrtrichtungen früher als angekündigt wieder befahren. Die Sperrung ist aufgehoben: Der Verkehr auf der A1 rollt wieder. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa Das teilte die Autobahngesellschaft am Sonntagabend mit. Seit Freitagabend war die Strecke für Bauarbeiten gesperrt gewesen – eigentlich bis Montagmorgen. Köln Baustellen Baustellen in Köln: Diese Stadtteile sind jetzt betroffen

Hintergrund der Maßnahme war die Wiederherstellung der dreispurigen Verkehrsführung in Fahrtrichtung Dortmund. Zudem standen am Wochenende weitere Strecken- sowie Abbrucharbeiten an.

Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa