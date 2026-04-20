Nach Bauarbeiten: A1 zwischen Köln und Leverkusen wieder frei

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Autofahrer können die Autobahn 1 zwischen Köln-Nord und Leverkusen in beide Fahrtrichtungen früher als angekündigt wieder befahren.

Von Michael Brandt

Köln/Leverkusen – Autofahrer können die A1 zwischen Köln-Nord und Leverkusen in beide Fahrtrichtungen früher als angekündigt wieder befahren.

Die Sperrung ist aufgehoben: Der Verkehr auf der A1 rollt wieder. (Archivbild)
Die Sperrung ist aufgehoben: Der Verkehr auf der A1 rollt wieder. (Archivbild)  © Rolf Vennenbernd/dpa

Das teilte die Autobahngesellschaft am Sonntagabend mit. 

Seit Freitagabend war die Strecke für Bauarbeiten gesperrt gewesen – eigentlich bis Montagmorgen.

Baustellen in Köln: Diese Stadtteile sind jetzt betroffen
Köln Baustellen Baustellen in Köln: Diese Stadtteile sind jetzt betroffen


Hintergrund der Maßnahme war die Wiederherstellung der dreispurigen Verkehrsführung in Fahrtrichtung Dortmund. Zudem standen am Wochenende weitere Strecken- sowie Abbrucharbeiten an.

Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa

Mehr zum Thema Köln Baustellen: