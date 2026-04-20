Nach Bauarbeiten: A1 zwischen Köln und Leverkusen wieder frei
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Von Michael Brandt
Köln/Leverkusen – Autofahrer können die A1 zwischen Köln-Nord und Leverkusen in beide Fahrtrichtungen früher als angekündigt wieder befahren.
Das teilte die Autobahngesellschaft am Sonntagabend mit.
Seit Freitagabend war die Strecke für Bauarbeiten gesperrt gewesen – eigentlich bis Montagmorgen.
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Hintergrund der Maßnahme war die Wiederherstellung der dreispurigen Verkehrsführung in Fahrtrichtung Dortmund. Zudem standen am Wochenende weitere Strecken- sowie Abbrucharbeiten an.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa