Erdgasleitung beschädigt! Wichtige Kreuzung im Kölner Süden gesperrt

Köln - Die Kreuzung Gottesweg/Ecke Vorgebirgsstraße in Köln -Zollstock ist aktuell gesperrt.

Die beschädigte Erdgasleitung muss umgehend repariert werden. (Symbolbild) © Sebastian Willnow/dpa

Grund dafür sind Arbeiten an einer Erdgasleitung, wie die zuständige RheinNetz GmbH mitteilt.

Demnach war in dem Bereich ein Leitungsschaden bei einer Routineüberprüfung aufgefallen. "Es ist erforderlich, die Undichtigkeit direkt zu beseitigen", betont der Versorger.

In diesem Zuge kann es zu erheblichen Einschränkungen für den Verkehr kommen. Ortskundige Autofahrer werden daher gebeten, den Bereich, wenn möglich, weiträumig zu umfahren.