"Bautechnische Herausforderungen": Arbeiten am Stromnetz in der Steinstraße verzögern sich

Köln - Schlechte Nachrichten für Autofahrer in Köln -Porz: Die Arbeiten am Stromnetz an der Steinstraße verzögern sich um mehrere Wochen.

Die Arbeiten am Stromnetz sind laut RheinNetz nötig, um die Stromversorgung in Porz dauerhaft sicherzustellen. (Symbolbild) © picture alliance / dpa

Wie die zuständige RheinNetz mitteilt, ziehen sich die Arbeiten voraussichtlich noch bis zum 31. Januar 2026. Ursprünglich war geplant, die Maßnahme bis Ende November dieses Jahres abzuschließen.

Grund für die Verzögerung seien "unerwartete bautechnische Herausforderungen bei der Querung der Bahntrasse", so die RheinNetz.

Dies würde nun eine Anpassung des Bauablaufs erforderlich machen, heißt es weiter.

Für die Dauer der Arbeiten bleibt die Steinstraße zwischen dem Kreisverkehr am Urbacher Weg und der Kreuzung Theodor-Heuß-Straße in Richtung Theodor-Heuß-Straße weiterhin lediglich als Einbahnstraße nutzbar. Der Verkehr in die Gegenrichtung wird über die Humboldtstraße und die Bergerstraße umgeleitet.