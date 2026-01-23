Nächste Großbaustelle: Domplatte wegen Arbeiten jahrelang gesperrt
Köln - Die nächste Großbaustelle in Köln steht vor der Tür. Diesmal im Visier: Die nördliche Umgebung des Kölner Doms.
Ab kommendem Montag (26. Februar) beginnen die Arbeiten zur Neugestaltung der nördlichen Domumgebung mit der Einrichtung der Baustelle auf der Domplatte, teilt die Stadt am Freitag mit. Für das Projekt ist eine Bauzeit von rund zwei Jahren vorgesehen.
Währenddessen muss die Fläche von der Nordseite des Kölner Wahrzeichens zwischen dem Tunnelportal Trankgasse und dem Domlädchen über das Nordportal bis zur Bastionsfläche westlich des Doms für den Fußgängerverkehr gesperrt werden.
Eine Umleitung wird eingerichtet und führt vom Bahnhofsvorplatz über die Trankgasse bis zum Roncalliplatz. Alternativ ist eine Umleitung von der Domtreppe über die östliche Domumgebung am Römisch-Germanischen-Museum ebenfalls zum Roncalliplatz ausgewiesen.
Für die Bauarbeiten in der Trankgasse ist es zudem nötig, die Fahrbahn halbseitig für den Verkehr zu sperren. Autofahrerinnen und -fahrer müssen hier also künftig mit Einschränkungen rechnen.
Titelfoto: Christoph Reichwein/dpa