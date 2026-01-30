Baustellen in Köln: Diese Stadtteile sind jetzt betroffen
Köln - Baustellen-Alarm in mehreren Stadtteilen: Von Porz über Lindenthal bis nach Mülheim müssen sich Kölnerinnen und Kölner in den kommenden Wochen auf Sperrungen, Umleitungen und Nachtarbeiten einstellen.
Wie die Stadt mitteilt, bleibt in Köln-Porz die KVB-Haltestelle Porz Markt weiterhin gesperrt. Die Schäden im Boden sind größer als zunächst angenommen, die Hohlräume seien teils bis zu sechs Meter tief.
Ersatzbahnsteige sind seit Ende Juli 2025 in Betrieb. Ziel der Stadt ist es, die regulären Bahnsteige zum Ende der Sommerferien 2026 wieder freizugeben.
In Köln-Lindenthal starten am Freitag (30. Januar) die Arbeiten für eine Gehwegsanierung in der Wüllnerstraße (Höhe Hausnummer 130).
Für etwa vier Wochen wird die Straße zwischen Stadtwaldgürtel und Landgrafenstraße in Fahrtrichtung Gürtel gesperrt.
Auch die Altstadt/Nord ist betroffen: Im Tunnel Gulliver/Bahndamm finden in zwei Wochenblöcken (2.-6. und 9.-13. Februar) nachts Betonuntersuchungen statt. Jeweils von 22 bis 5 Uhr kommt es zu Sperrungen mit ausgeschilderten Umleitungen.
Auf der Mülheimer Brücke werden schließlich Unfallschäden am Geländer repariert. Dafür ist die Brücke vom 3. bis 6. Februar 2026 nachts in Fahrtrichtung Mülheim gesperrt, eine Umleitung führt über die Zoobrücke. Rad- und Fußverkehr sind nicht betroffen.
