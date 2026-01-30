Baustellen in Köln: Diese Stadtteile sind jetzt betroffen

Köln - Baustellen-Alarm in mehreren Stadtteilen: Von Porz über Lindenthal bis nach Mülheim müssen sich Kölnerinnen und Kölner in den kommenden Wochen auf Sperrungen, Umleitungen und Nachtarbeiten einstellen.

In Köln wird aktuell an mehreren Stellen gleichzeitig gebaut. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Wie die Stadt mitteilt, bleibt in Köln-Porz die KVB-Haltestelle Porz Markt weiterhin gesperrt. Die Schäden im Boden sind größer als zunächst angenommen, die Hohlräume seien teils bis zu sechs Meter tief.

Ersatzbahnsteige sind seit Ende Juli 2025 in Betrieb. Ziel der Stadt ist es, die regulären Bahnsteige zum Ende der Sommerferien 2026 wieder freizugeben.

In Köln-Lindenthal starten am Freitag (30. Januar) die Arbeiten für eine Gehwegsanierung in der Wüllnerstraße (Höhe Hausnummer 130).

Für etwa vier Wochen wird die Straße zwischen Stadtwaldgürtel und Landgrafenstraße in Fahrtrichtung Gürtel gesperrt.