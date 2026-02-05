A4 dicht gemacht: Mit diesen Sperrungen müssen Autofahrer rund um Köln rechnen

Köln - In der Nacht zu Freitag wird es rund um Köln richtig eng. Auf der A4 stehen zwischen Köln-Süd und Königsforst umfangreiche Sperrungen an.

Nächtlicher Engpass: Wegen Bauarbeiten wird der Verkehr auf der A4 zeitweise nur einspurig geführt. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Wie die Autobahn GmbH mitteilt, wird die A4 in Fahrtrichtung Olpe von Donnerstagabend (5. Februar) um 20 Uhr bis Freitagmorgen um 6 Uhr teilweise gesperrt. Grund sind Reparaturarbeiten an der Fahrbahn.

Zwischen dem Autobahnkreuz Köln-Süd und Königsforst bleibt nur eine von drei Spuren frei. Der Verkehr wird über eine bereits übergeleitete Spur geführt.

Besonders wichtig für Pendler aus dem Süden: Am Kreuz Köln-Süd ist die Überleitung von der A555 aus Richtung Bonn auf die A4 Richtung Olpe dicht. Eine Umleitung ist eingerichtet und mit rotem Punkt ausgeschildert.

Auch im Kreuz Gremberg gibt es Einschränkungen: Durch die geänderte Verkehrsführung ist dort keine Überfahrt auf die A559 in Richtung Köln oder Bonn möglich.