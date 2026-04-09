Wartungsarbeiten im Tunnel Lövenich: Vollsperrung der A1 bei Köln

Köln - Wegen Wartungsarbeiten an der Lärmschutzeinhausung im Tunnel Lövenich muss die A1 bei Köln in zwei Nächten voll gesperrt werden.

Die A1 muss wegen der Arbeiten zwischen dem Autobahnkreuz Köln-West und der Anschlussstelle Köln-Bocklemünd in zwei Nächten voll gesperrt werden. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die zuständige Autobahn GmbH mitteilt, finden die Arbeiten in den Nächten vom 21. April auf den 22. April sowie vom 22. April auf den 23. April jeweils zwischen 21 Uhr und 5 Uhr statt.

Während der ersten Sperrung ist demnach in Richtung Koblenz eine Auffahrt in den Anschlussstellen Köln-Bocklemünd und Köln-Lövenich auf die A1 nicht möglich.

Noch dicker kommt es eine Nacht später: Hier ist sowohl die Auffahrt in der Anschlussstelle Köln-Lövenich in Richtung Dortmund als auch die Verbindung von der A4 auf die A1 im Kreuz Köln-West gesperrt.