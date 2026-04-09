Wartungsarbeiten im Tunnel Lövenich: Vollsperrung der A1 bei Köln
Köln - Wegen Wartungsarbeiten an der Lärmschutzeinhausung im Tunnel Lövenich muss die A1 bei Köln in zwei Nächten voll gesperrt werden.
Wie die zuständige Autobahn GmbH mitteilt, finden die Arbeiten in den Nächten vom 21. April auf den 22. April sowie vom 22. April auf den 23. April jeweils zwischen 21 Uhr und 5 Uhr statt.
Während der ersten Sperrung ist demnach in Richtung Koblenz eine Auffahrt in den Anschlussstellen Köln-Bocklemünd und Köln-Lövenich auf die A1 nicht möglich.
Noch dicker kommt es eine Nacht später: Hier ist sowohl die Auffahrt in der Anschlussstelle Köln-Lövenich in Richtung Dortmund als auch die Verbindung von der A4 auf die A1 im Kreuz Köln-West gesperrt.
Entsprechende Hinweisschilder sind bereits aufgestellt. Zudem weisen rote Punkte auf mögliche Umleitungen hin. Der Fernverkehr sollte der Engstelle trotzdem über die A3 und die A4 ausweichen, rät die Autobahn GmbH.
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