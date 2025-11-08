Wegen Bauarbeiten: Wichtige Verkehrsachse auf NRW-Autobahn gesperrt

Hilden - Wegen Bauarbeiten wird eine wichtige Verkehrsachse am Autobahnkreuz Hilden in den kommenden Wochen gesperrt.

Insbesondere im Berufsverkehr müssen Verkehrsteilnehmer am Autobahnkreuz Hilden in den kommenden Wochen mit Staus rechnen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wer aus Richtung Oberhausen kommend von der A3 auf die A46 in Richtung Neuss wechseln will, muss daher ab Montagabend (20 Uhr) insbesondere im Berufsverkehr mit erheblichen Einschränkungen rechnen.

Die Verbindung zur A46 ist dann für rund zwei Wochen wegen Arbeiten an Lärmschutzwänden gesperrt.

Das hat die für die Autobahnsanierung zuständige Autobahn GmbH mitgeteilt.