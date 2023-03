Bedeutungsvoller Rekord, der Leben rettet: Kölner Schülerin erhält wichtige Urkunde

Köln – An einem Deutzer Gymnasium wurde in der vergangenen Woche zum 500.000. Mal eine Spenderin für die DKMS registriert. Eine 18-jährige Schülerin sorgte für den besonderen Rekord.

Verantwortlich für die Registrierungsaktion an dem Gymnasium ist Sport- und Musiklehrer Johannes Menke. Der 37-Jährige ist ebenfalls registriert und durfte in der Vergangenheit bereits spenden. Sein genetischer Zwilling: Anders aus Schweden. Menke spendete 2008, er und sein Empfänger sind inzwischen gut befreundet und stehen regelmäßig in Kontakt. Ein positives Beispiel, weshalb er die Aktion regelmäßig an die Schule bringt.

Insgesamt verzeichnet die DKMS inzwischen 6600 Schüler, die sich in den vergangenen Jahren registriert haben.

"Indem sie sich als potenzielle Stammzellspender:innen registrieren lassen, setzen sich Schüler:innen an Gymnasien, Gesamtschulen und Beruflichen Schulen in ganz Deutschland dafür ein, dass an Blutkrebs erkrankte Menschen eine zweite Lebenschance erhalten", erklärt Konstanze Burkard, Direktorin Spenderneugewinnung und Corporate Communications der DKMS stolz.