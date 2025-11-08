34-Jähriger bedroht Freundin mit Pistole: Spezialeinheit greift zu

Rheinbach-Flerzheim/Köln - Nachdem ein Mann eine Bekannte und deren Nachbarin mit einer Pistole bedrohte, floh er. Doch nur wenig später konnte die Polizei den Täter dingfest machen.

Eine Spezialeinheit der Polizei nahm den 34-jährigen mutmaßlichen Täter in seiner Wohnung fest. (Symbolbild) © Marius Becker/dpa

Nach Angaben der Behörden habe der 34-Jährige die 27 Jahre alte Frau und deren 31-jährige Nachbarin gegen 3.20 in der Nacht zum Samstag vor einem Mehrfamilienhaus in Flerzheim mit einer Schusswaffe bedroht.

Als dann jedoch die Polizei gerufen wurde, machte sich der Mann aus dem Staub.

In engem Austausch mit er Polizei Köln übernahm die Kriminalwache der Bonner Polizei die Ermittlungen.

Nach der Vernehmung der 27-Jährigen wurde der 34-jährige Mann am Samstagabend gegen 18.45 Uhr in seiner Wohnung in Köln-Porz von Spezialeinheiten fixiert und festgenommen.

Bei dem Zugriff wurde der Mann leicht verletzt, weshalb er in einem Krankenhaus behandelt werden musste.