Älterer Mann spaziert in Supermarkt: Was er dann mit seiner Kamera macht, ist einfach nur widerlich
Köln - Pfui Teufel! In Köln hat ein augenscheinlich älterer Mann einer Frau offenbar unter den Rock gefilmt und sich anschließend aus dem Staub gemacht. Die Polizei fahndet nun öffentlich mit Fotos nach dem Verdächtigen.
Wie ein Sprecher der Beamten am Mittwoch schilderte, hatte sich die Tat bereits am 16. August 2025 ereignet. Bis heute konnte der Gesuchte jedoch nicht gefasst werden, weshalb die Ermittler sich nun an die Öffentlichkeit wenden.
Demnach hatte der ältere Herr am frühen Abend des besagten Tages gegen 17.50 Uhr den Supermarkt am Eigelstein aufgesucht, wo er schließlich einer Kundin unter ihr Sommerkleid fotografiert oder gefilmt haben soll.
Bilder aus der Überwachungskamera des Supermarktes zeigen, wie der Mann sich herunterbeugt und offenbar die schmuddeligen Aufnahmen anfertigt.
Die betroffene Kundin bemerkte die Ekel-Tat erst, als ein bislang noch unbekanntes junges Pärchen den Tatverdächtigen ansprach, woraufhin dieser eilig aus dem Geschäft flüchtete.
Kölner Polizei fahndet nach mutmaßlichem Supermarkt-Spanner
Die Polizei hat neben den Fotos des Mannes auch eine Beschreibung seiner Person herausgegeben:
- etwa 50 bis 65 Jahre alt
- grau-schwarzer kurzer Vollbart
- untersetzte Figur
- trug zum Tatzeitpunkt eine graue Hose, ein blaues Hemd, ein weißes Unterhemd und weiße Sneaker
- hatte eine dunkle Kappe auf dem Kopf
Die Beamten sind auf der Suche nach Zeugen und bitten insbesondere das junge Paar, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.
Hinweise zur Identität des Gesuchten oder anderweitige sachdienliche Angaben werden unter der Telefonnummer 0221/2290 oder per E-Mail an [email protected] entgegengenommen.
Titelfoto: Bildmontage: Polizei Köln