Älterer Mann spaziert in Supermarkt: Was er dann mit seiner Kamera macht, ist einfach nur widerlich

Köln - Pfui Teufel! In Köln hat ein augenscheinlich älterer Mann einer Frau offenbar unter den Rock gefilmt und sich anschließend aus dem Staub gemacht. Die Polizei fahndet nun öffentlich mit Fotos nach dem Verdächtigen.

Die Polizei hat Fotos von dem Gesuchten veröffentlicht und bittet um Hinweise zu seiner Identität. © Bildmontage: Polizei Köln

Wie ein Sprecher der Beamten am Mittwoch schilderte, hatte sich die Tat bereits am 16. August 2025 ereignet. Bis heute konnte der Gesuchte jedoch nicht gefasst werden, weshalb die Ermittler sich nun an die Öffentlichkeit wenden.

Demnach hatte der ältere Herr am frühen Abend des besagten Tages gegen 17.50 Uhr den Supermarkt am Eigelstein aufgesucht, wo er schließlich einer Kundin unter ihr Sommerkleid fotografiert oder gefilmt haben soll.

Bilder aus der Überwachungskamera des Supermarktes zeigen, wie der Mann sich herunterbeugt und offenbar die schmuddeligen Aufnahmen anfertigt.

Die betroffene Kundin bemerkte die Ekel-Tat erst, als ein bislang noch unbekanntes junges Pärchen den Tatverdächtigen ansprach, woraufhin dieser eilig aus dem Geschäft flüchtete.