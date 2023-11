01.11.2023 13:40 41-Jähriger stirbt nach Stich in den Oberkörper - Tatverdächtiger festgenommen

Grausame Tat in Köln: Ein 41-jähriger Mann wurde am Dienstagabend (31. Oktober) im Stadtteil Heimersdorf niedergestochen. Er starb wenig später in einer Klinik.

Von Frederick Rook

Köln - Grausame Tat in Köln: Ein 41-jähriger Mann wurde am Dienstagabend (31. Oktober) im Stadtteil Heimersdorf niedergestochen. Er starb wenig später in einer Klinik. Die Polizei konnte bereits kurz nach der Tat einen Verdächtigen (65) festnehmen. (Symbolbild) © 123RF/udo72 Wie die Kölner Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch (1. November) in einer offiziellen Presseerklärung bekannt gaben, wurde ein 65-jähriger Mann festgenommen. Er soll den Bewohner eines Mehrfamilienhauses in den Oberkörper gestochen und dabei so schwer verletzt haben, das die Rettungskräfte ihm letztlich nicht mehr helfen konnten. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war es zwischen den beiden Männern zum Streit gekommen. Dieser soll laut Angaben der Polizei gegen 18 Uhr dann eskaliert sein. Köln Crime Auto rast über rote Ampeln: Wilde Verfolgungsjagd endet in Köln, doch Täter entkommen! In welcher Verbindung die Beteiligten zueinander standen, darüber machten die Beamten keine Angaben. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen.

