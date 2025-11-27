45-Jährige in Kölner Park überfallen: Polizei jagt mutmaßlichen Vergewaltiger
Köln - Nach einer versuchten Vergewaltigung an einer 45-Jährigen im Kölner Grüngürtel sucht die Polizei jetzt öffentlich nach dem Tatverdächtigen.
Ersten Informationen der Kölner Polizei zufolge soll sich die Tat in den frühen Morgenstunden des 23. November im Bereich Vogelsanger Straße/Albrecht-Dürer-Platz ereignet haben.
Demnach sei die Frau gegen 4.20 Uhr auf dem Weg zu Verwandten gewesen und dabei zunächst von zwei Männern verfolgt worden.
Kurz nachdem einer der Männer verschwunden war, versuchte der Tatverdächtige sie zu packen und zu Boden zu werfen.
Erst, als sich zwei Passanten näherten, ließ der Mann von der 45-Jährigen ab, eine zuvor geklaute Handtasche zurück und flüchtete in Richtung Innenstadt.
Dem Opfer zufolge kann der Gesuchte so beschrieben werden:
- circa 30 bis 40 Jahre alt
- circa 1,85 Meter groß
- kräftige Statur
- schwarze, kurze Haare
- schwarze Strickmütze
- grün-olive Bomberjacke
- schwarze Hose
- osteuropäischer Akzent
Um den Verdächtigen so schnell wie möglich zu finden, sucht die Polizei nach Hinweisen und wichtigen Zeugen.
Wer hat den Vorfall im genannten Bereich beobachtet? Wer kann Angaben zur beschriebenen Person machen? Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Grüngürtels gemacht?
Hinweise aller Art nimmt die Kölner Polizei unter 02212295555 entgegen.
