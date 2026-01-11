Grusel-Fund in ICE! Mitarbeiter entdeckt Schlafenden mit blutverschmierter Machete

Köln - Am Kölner Hauptbahnhof hat die Polizei am Samstagmorgen die blutverschmierte Machete eines ICE-Fahrgastes (30) beschlagnahmt.

Diese 30 Zentimeter lange Machete geriet am Samstag in die Hände der Polizei. © Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Laut Polizei habe ein Zugbegleiter im ICE 618 den schlafenden Mann mit seiner 30 Zentimeter langen Machete entdeckt und sich unverzüglich bei den Beamten gemeldet.

Nur kurz darauf konnte der Pole schließlich im Kölner Hauptbahnhof von der Polizei aufgegabelt und nach draußen begleitet werden. Ein Zugmitarbeiter hatte zuvor die Machete an sich genommen und in Sicherheit gebracht.

Ein an Ort und Stelle durchgeführter Bluttest ergab, dass an der Machete kein menschliches Blut haftete.