Ohne Rücksicht auf Andere! Fahranfänger liefern sich Rennen

Köln - Ohne Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer haben zwei Fahranfänger in Köln ihre Fahrerlaubnis aufs Spiel gesetzt.

An einer roten Ampel startete das Rennen zwischen den beiden Fahranfängern. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Wie die Polizei meldet, lieferten sich ein 19-jähriger und ein 21-jähriger Kölner am Freitagabend gegen 19.50 Uhr ein Rennen von Deutz nach Mülheim.

Demnach hatten die beiden jungen Kölner vor einer roten Ampel an der Olpener Straße in Deutz nebeneinander stehend durch die Scheiben Kontakt aufgenommen nach dem Abbiegen auf die Deutz-Mülheimer Straße Vollgas gegeben.

Mit teilweise über 100 km/h überholten die Raser, die mit einem Audi A6 und einem 3er-BMW unterwegs waren, andere Verkehrsteilnehmer rechts oder links.

Als die beiden Fahranfänger dann an einer roten Ampel an der Danzierstraße abbremsen mussten, konnte ein Streifenwagen, der die Raser verfolgt hatte, blockieren.