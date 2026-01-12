Teenie-Gang beklaut Jugendliche in Köln: Polizei sucht dringende Hinweise

Köln - Am Wochenende hat in Köln-Sülz eine fünfköpfige Gruppe Halbstarker zahlreiche Jugendliche bedroht und beklaut. Die Polizei sucht aktuell dringend nach Hinweisen, um die Truppe zur Rechenschaft zu ziehen.

Die Polizei hat mit den Ermittlungen begonnen und ist derzeit auf der Suche nach den Tatverdächtigen. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Ihren kriminellen Beutezug sollen die Jungs am frühen Samstagabend im Bereich des Beethovenparks gestartet haben, teilte die Polizei mit.

Demnach habe der Anführer der Gruppe (16) einen 14-Jährigen zunächst mit einem Messer auf der Brust bedroht. Einer seiner Komplizen boxte dem Opfer zeitgleich ins Gesicht und forderte dessen hochwertige Weste, seinen Pullover und Schuhe.

Nur eine Viertelstunde später habe die Gruppe nahe dem "Pilzberg" einen 16-Jährigen und seinen Kumpel überfallen. Unter Bedrohung eines Messers habe das zweite Opfer schließlich eine unbekannte Menge Bargeld herausgegeben.

Gegen 19 Uhr zockten sie einem weiteren Opfer eine Jacke, Mütze und Bargeld ab.

Die beiden Hauptverdächtigen können folgendermaßen beschrieben werden.

Tatverdächtiger 1:

circa 16 Jahre alt

circa 1,70 Meter groß

dick

Flaum im Gesicht

Tatverdächtiger 2: