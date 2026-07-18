Achtung, "falsche Touristen" am Hauptbahnhof unterwegs: Polizei warnt vor dreisten Maschen von Taschendieben

Köln - Am Kölner Hauptbahnhof herrscht während der Sommerferien Hochbetrieb. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor dreisten Betrugsmaschen.

Auch während der Sommerferien hat die Kölner Polizei am Hauptbahnhof alle Hände voll zu tun. (Archivbild) © Christoph Reichwein/dpa

"Wo viele Menschen mit Koffern und Rucksäcken unterwegs sind, nutzen Taschendiebe gezielt die Unachtsamkeit ihrer Opfer. Bereits wenige Sekunden der Ablenkung reichen aus, um Geldbörsen, Smartphones oder Ausweisdokumente zu entwenden", betonen die Ordnungshüter am Freitag.

Die Vorgehensweise der mutmaßlichen Täter samt ihrer Gehilfen sei dabei "äußerst professionell" und perfide. Mit verschiedenen Tricks würden sie demnach gezielt versuchen, an die Wertsachen ihrer Opfer zu kommen.

Auf drei Maschen müssen sich Reisende am Hauptbahnhof laut Polizei aktuell besonders einstellen: den "Anrempeltrick", den "falschen Touristen" sowie den "Beschmutzertrick".

Bei ersterem wird das Opfer beispielsweise im Menschengedränge absichtlich angerempelt. Während die Aufmerksamkeit dadurch auf den offenbar unbeabsichtigten Körperkontakt gelenkt wird, greift ein Komplize unbemerkt in die Taschen oder Rucksäcke.

Ganz ähnlich funktioniert auch der "Beschmutzertrick": Hier werden Reisende scheinbar versehentlich mit einem Getränk oder einer anderen Flüssigkeit überschüttet. Während die Verursacher daraufhin beim Säubern der Kleidung helfen wollen, werden unbemerkt die Taschen geleert.

Beim "falschen Touristen" geben sich die Taschendiebe derweil als hilflose Besucher der Stadt aus. Mit einem Stadtplan oder einem Smartphone in der Hand fragen sie andere Reisende beziehungsweise Ortskundige dann nach Wegbeschreibungen. "Während sich das Opfer auf die Erklärung konzentriert, nutzt ein weiterer Täter die Ablenkung und entwendet Wertsachen", warnt die Polizei.