Brutaler Messer-Raub in Köln-Nippes: Polizei sucht diese Männer

Köln - Nach einem brutalen Raubüberfall auf einen 23-Jährigen in Köln -Nippes bittet die Polizei jetzt die Bevölkerung um Mithilfe. Mit Bildern aus der Videoüberwachung einer Stadtbahn fahnden die Ermittler nach zwei bislang unbekannten Männern.

Mit diesen Bildern sucht die Polizei nach den zwei Tätern, die im Februar 2026 einen Mann in Köln-Nippes brutal ausgeraubt haben sollen. © Bildmontage: Polizei Fahndungsportal NRW

Die Tat liegt bereits einige Monate zurück: Am 9. Februar 2026 soll der 23-Jährige gegen 21.30 Uhr in der S11 in Richtung Bergisch Gladbach mit den beiden Verdächtigen ins Gespräch gekommen sein.

Gemeinsam stiegen sie an der Haltestelle Geldernstraße/Parkgürtel aus. Was zunächst harmlos wirkte, entwickelte sich laut Polizei wenig später zu einem schweren Raub.

Nach bisherigen Erkenntnissen zückte einer der Männer auf Höhe der Lokomotivstraße plötzlich ein Messer und hielt es dem 23-Jährigen an den Hals.

Anschließend sollen die beiden Tatverdächtigen ihr Opfer in einen nahegelegenen Park gedrängt und dort mit dem Tod bedroht haben. Zudem nahmen sie sich Bargeld aus dem Portemonnaie des Kölners.