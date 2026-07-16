Brutaler Messer-Raub in Köln-Nippes: Polizei sucht diese Männer
Köln - Nach einem brutalen Raubüberfall auf einen 23-Jährigen in Köln-Nippes bittet die Polizei jetzt die Bevölkerung um Mithilfe. Mit Bildern aus der Videoüberwachung einer Stadtbahn fahnden die Ermittler nach zwei bislang unbekannten Männern.
Die Tat liegt bereits einige Monate zurück: Am 9. Februar 2026 soll der 23-Jährige gegen 21.30 Uhr in der S11 in Richtung Bergisch Gladbach mit den beiden Verdächtigen ins Gespräch gekommen sein.
Gemeinsam stiegen sie an der Haltestelle Geldernstraße/Parkgürtel aus. Was zunächst harmlos wirkte, entwickelte sich laut Polizei wenig später zu einem schweren Raub.
Nach bisherigen Erkenntnissen zückte einer der Männer auf Höhe der Lokomotivstraße plötzlich ein Messer und hielt es dem 23-Jährigen an den Hals.
Anschließend sollen die beiden Tatverdächtigen ihr Opfer in einen nahegelegenen Park gedrängt und dort mit dem Tod bedroht haben. Zudem nahmen sie sich Bargeld aus dem Portemonnaie des Kölners.
Kripo hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung
Zurück an der Haltestelle sollen die Männer Fotos des 23-Jährigen und seines Personalausweises gemacht haben. Dabei hätten sie ihm gedroht, ihm etwas anzutun, sollte er zur Polizei gehen. Nach Angaben des Opfers sollen die Täter behauptet haben, sie würden "genügend Leute" kennen.
Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung der Verdächtigen geführt haben, setzt die Polizei nun auf Hinweise aus der Bevölkerung und hat Fahndungsfotos veröffentlicht.
Wer die abgebildeten Männer erkennt oder Angaben zur Tat machen kann, wird gebeten, sich bei der Kripo Köln unter der Telefonnummer 0221/229-0 zu melden.
Titelfoto: Bildmontage: Polizei Fahndungsportal NRW