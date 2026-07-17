Festnahme nach Schüssen in Müngersdorf: Randalierer bedroht Polizisten mit Waffe

Köln - Weil er randaliert und mit einer Schreckschusspistole geschossen haben soll, wurde ein 43-jähriger Radfahrer in Köln -Müngersdorf festgenommen.

Der 43-Jährige wurde unter Widerstand festgenommen. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Wie die Polizei am Freitag mitteilt, meldeten Zeugen am Donnerstagabend gegen 19 Uhr mehrere Schüsse im Bereich des Alten Militärrings. Daraufhin eilten die Beamten zur Einsatzstelle, um den Randalierer festzunehmen.

Der Mann flüchtete allerdings mit seinem Fahrrad. Dabei zielte er mit seiner Schreckschusswaffe auch auf einen der Ordnungshüter und betätigte den Abzug. Ein Schuss habe sich allerdings nicht gelöst, so die Polizei.

Gestoppt wurde der Fluchtversuch schließlich durch einen Streifenwagen, mit dem der Radfahrer kollidierte und dadurch zu Boden stürzte.

Bei der anschließenden Festnahme leistete der 43-Jährige Widerstand und verletzte einen Beamten durch einen Schlag mit der Waffe leicht. Daneben wurde ein weiterer Polizist bei der Verfolgung verletzt. Beide blieben dienstfähig.