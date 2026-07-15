Seniorin nach Bankbesuch überfallen: Polizei sucht nach Tätern

Köln – Dreister Überfall am helllichten Tag: Eine Seniorin (72) ist am Dienstagmorgen in Köln -Kalk direkt nach einem Bankbesuch von zwei Männern angegriffen und ausgeraubt worden. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach dem Raubüberfall auf eine Seniorin (72) in Köln-Kalk ermittelt die Polizei und sucht nun nach Zeugen. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die 72-Jährige gegen 8.30 Uhr eine Bankfiliale an der Kalker Hauptstraße verlassen, als die beiden Unbekannten plötzlich zuschlugen.

Einer der Männer soll der Seniorin das Handy aus der Hand gerissen haben. Gleichzeitig soll sein Komplize die Frau von hinten geschubst haben.

Anschließend flüchtete das Duo und ließ die 72-Jährige leicht verletzt am Tatort zurück.

Die beiden Tatverdächtigen werden auf 30 bis 35 Jahre geschätzt und sollen jeweils etwa 1,70 Meter groß sowie schlank gewesen sein. Einer der Männer trug nach Angaben der Polizei hellbraune Shorts und ein Hemd.