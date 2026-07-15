Seniorin nach Bankbesuch überfallen: Polizei sucht nach Tätern
Köln – Dreister Überfall am helllichten Tag: Eine Seniorin (72) ist am Dienstagmorgen in Köln-Kalk direkt nach einem Bankbesuch von zwei Männern angegriffen und ausgeraubt worden. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.
Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die 72-Jährige gegen 8.30 Uhr eine Bankfiliale an der Kalker Hauptstraße verlassen, als die beiden Unbekannten plötzlich zuschlugen.
Einer der Männer soll der Seniorin das Handy aus der Hand gerissen haben. Gleichzeitig soll sein Komplize die Frau von hinten geschubst haben.
Anschließend flüchtete das Duo und ließ die 72-Jährige leicht verletzt am Tatort zurück.
Die beiden Tatverdächtigen werden auf 30 bis 35 Jahre geschätzt und sollen jeweils etwa 1,70 Meter groß sowie schlank gewesen sein. Einer der Männer trug nach Angaben der Polizei hellbraune Shorts und ein Hemd.
Die Polizei bittet nun um Hinweise: Wer den Überfall beobachtet hat oder Angaben zu den flüchtigen Männern machen kann, soll sich unter der Telefonnummer 0221/229-0 an die Polizei Köln wenden.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa