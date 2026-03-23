Achtung, Köln! Vor dieser neuen Diebstahlmasche warnt jetzt die Polizei

Köln – Die Polizei Köln warnt derzeit vor einer aktuellen Serie von Trickdiebstählen, bei denen gezielt vor allem ältere Menschen angesprochen und bestohlen wurden.

Fiese Masche: Trickdiebe lenken ihre Opfer ab und greifen dann gezielt zu. (Symbolbild) © Andreas Arnold/dpa

Laut den Beamten kam es zwischen dem 19. und 22. März in Buchheim, Höhenhaus, Kalk und Longerich zu mindestens vier ähnlichen Fällen. Dahinter steckt offenbar immer die gleiche perfide Methode.

Die Diebe sprechen ihre Opfer ganz freundlich an, oft aus dem Auto heraus oder sogar in Cafés. Unter einem Vorwand, etwa einer Wegbeschreibung, kommen sie ins Gespräch.

Dann wird es dreist: Die Täter legen den Opfern billigen Modeschmuck an und klauen dabei unbemerkt echten Goldschmuck wie Ketten oder Armbänder.

Am 19. März traf es etwa in Buchheim einen 39-jährigen Rollstuhlfahrer. Eine Frau bot ihm aus einem schwarzen Mercedes heraus eine Kette an, währenddessen verschwand sein echter Schmuck.