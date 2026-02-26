Trotz kreativem Versteck: Kölner Polizei schnappt Kupferdieb auf frischer Tat

Köln - Zwei Polizeihunde, ein Gabelstaplerfahrer und eine verräterische Leiter auf dem Boden sind einem mutmaßlichen Einbrecher und Kupferdieb (27) in Köln zum Verhängnis geworden.

Der mutmaßliche Kupferdieb (27) hatte sich in einer leerstehenden Halle auf dem Gelände des ehemaligen Kölner Großmarkts in Raderberg versteckt. (Archivbild) © IMAGO / imagebroker

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, wurde die Leitstelle am Mittwochnachmittag gegen 14.50 Uhr von Mitarbeitern eines Sicherheitsdienstes auf das ehemalige Großmarktgelände an der Marktstraße in Köln-Raderberg gerufen.

Diese hatten zuvor festgestellt, dass eine der leerstehenden Hallen von innen hermetisch verbarrikadiert worden war und sich im Inneren mindestens eine Person aufhielt.

Vor Ort angekommen umzingelten die Einsatzkräfte dann zunächst die Halle. Zudem veranlassten sie mit Zustimmung des Halleneigentümers die Öffnung eines Tores, indem sie einen Gabelstaplerfahrer dazu anhielten, das Laderampentor mit seinem Fahrzeug anzuheben.

Daraufhin stürmten die Einsatzkräfte mit Unterstützung von Polizeihund "Taicon", der im Laufe des Einsatzes durch seinen tierischen Kollegen "Jax" abgelöst wurde, die Halle.