Polizei nimmt Drogendealer auf Kölner Einkaufsmeile hoch - auch sein Käufer hat Stress

Köln - Infolge einer Drogenkontrolle am Appellhofplatz haben Ermittler nur kurze Zeit später die Wohnungen von zwei Verdächtigen im Alter von 32 und 45 Jahren durchsucht - einer der Männer wurde festgenommen.

Die Polizei hat den richtigen Riecher bewiesen und einen potenziellen Dealer aus dem Verkehr gezogen. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Den Aussagen der Beamten zufolge habe man die beiden am Donnerstagnachmittag gegen 14.20 Uhr zunächst kontrolliert und dabei schon jede Menge verdächtiges Material gefunden.

Kurze Zeit später und mit einem richterlichen Durchsuchungsbeschluss im Gepäck nahmen Einsatzkräfte schließlich die beiden Wohnungen auf der Ankerstraße in der Innenstadt sowie Wichheimer Straße in Buchheim unter die Lupe.

In der Wohnung des mutmaßlichen Dealers (32) stellte die Polizei 650 Gramm Heroin, Feinwaagen, rund 3000 Euro Bargeld und circa 100 in Umzugskartons verpackte Handtaschen sicher.