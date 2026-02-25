Dreister Raub in Köln: Betrüger zocken Mann fünfstellige Summe bei angeblichem Autoverkauf ab

Köln - Nach einem dreisten Raubüberfall auf einen aus Spanien stammenden Mann (59) ermittelt die Kölner Kriminalpolizei.

Für den 59-Jährigen wurde der potenzielle Kauf eines Gebrauchtwagens zur Falle. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Nach Angaben der Ordnungshüter hatte sich der 59-Jährige am Dienstagnachmittag gegen 17.15 Uhr auf der Sankt-Tönnis-Straße mit einem etwa 40 Jahre alten Mann getroffen, um den Kauf eines Hyundai-Gebrauchtwagens abzuwickeln.

Dafür stieg der Geschädigte gemeinsam mit dem Gesuchten in einen grauen VW T-Roc mit Kölner Kennzeichen. Dieser fuhr laut Polizei anschließend in Richtung Worringer Landstraße davon.

Dort angekommen sollen laut dem Opfer drei dunkel gekleidete Männer aus einem Ford Fiesta ausgestiegen sein. Das Trio habe den Mann daraufhin unter Vorhalten mehrerer Schusswaffen dazu gebracht, eine fünfstellige Bargeldsumme herauszurücken.

Anschließend sollen sie ihn dazu gezwungen haben, den T-Roc zu verlassen. Sowohl der VW als auch der Ford fuhren daraufhin in Richtung Pulheim davon.