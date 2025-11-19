Ahnungsloser Rentner von falschen Paketzustellern überfallen

Köln - Im Stadtteil Porz läuft derzeit die Fahndung nach zwei maskierten Unbekannten, die am Montag einen 82-Jährigen überfallen und ausgeraubt haben sollen.

Die Polizei sucht momentan nach den beiden Tatverdächtigen. (Symbolfoto) © Christophe Gateau/dpa

Nach Angaben der Polizei soll das Duo gegen 16.45 Uhr zunächst bei dem Rentner angerufen und die Lieferung eines Paketes angekündigt haben.

Kurz darauf standen die beiden Männer samt eines zwei Meter hohen Pakets vor seiner Haustür, drängten ihn gewaltsam in die Wohnung und durchsuchten kurz darauf sämtliche Schränke und Schubladen nach Schmuck.

Der Senior konnte die Übeltäter so beschreiben: