Ahnungsloser Rentner von falschen Paketzustellern überfallen
Köln - Im Stadtteil Porz läuft derzeit die Fahndung nach zwei maskierten Unbekannten, die am Montag einen 82-Jährigen überfallen und ausgeraubt haben sollen.
Nach Angaben der Polizei soll das Duo gegen 16.45 Uhr zunächst bei dem Rentner angerufen und die Lieferung eines Paketes angekündigt haben.
Kurz darauf standen die beiden Männer samt eines zwei Meter hohen Pakets vor seiner Haustür, drängten ihn gewaltsam in die Wohnung und durchsuchten kurz darauf sämtliche Schränke und Schubladen nach Schmuck.
Der Senior konnte die Übeltäter so beschreiben:
- etwa 1,70 Meter und 1,80 Meter groß
- einer trug eine schwarz-gelbe Jacke mit DHL-Logo
- der Komplize trug eine hellere Jacke
- circa 40 Jahre alt
Nachdem sie die Wohnung auf den Kopf gestellt hatten, flüchteten die Männer in unbekannte Richtung. Laut Ermittlern sollen die Tatverdächtigen bereits gegen 11.30 Uhr vergeblich beim Senior geklingelt haben.
