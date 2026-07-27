Kölner Schlägerei eskaliert: Ermittler suchen Fotos und Videos
Von Dayan Djajadisastra
Köln - Nach der Schlägerei mit fünf Verletzten auf den Poller Wiesen in Köln sucht die Polizei weitere Zeugen sowie Foto- und Videoaufnahmen.
Nach bisherigen Erkenntnissen waren am Freitag (24. Juli) zwei Gruppen aus bislang ungeklärter Ursache aneinandergeraten. Schätzungsweise fünf bis zehn Menschen waren an der Auseinandersetzung beteiligt.
Inzwischen sind nach Angaben der Polizei alle fünf Verletzten außer Lebensgefahr und in stabilem Zustand.
Am Freitag waren sie nach der Schlägerei in umliegende Krankenhäuser gebracht worden, eine Person musste notoperiert werden.
Die Polizei stellte ein Messer sowie eine Stange sicher. Die Hintergründe der Tat sind weiterhin unklar. Die Ermittlungen dauern an.
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa