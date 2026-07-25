Großeinsatz auf Poller Wiesen: Ein Mensch nach Schlägerei notoperiert

Köln - Eine Schlägerei zwischen mehreren Menschen hat am Freitagabend auf den Poller Wiesen in Köln einen größeren Polizei- und Rettungseinsatz ausgelöst.

DIe Polizei war mit einem Großaufgebot rund um die Poller Wiesen vor Ort, um die Situation zu beruhigen. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Fünf Menschen wurden verletzt und kamen in Krankenhäuser, eine Person musste notoperiert werden, wie ein Polizeisprecher sagte.

Nach ersten Erkenntnissen gerieten zwei Gruppen aus bislang ungeklärter Ursache aneinander und gingen aufeinander los.

An der Auseinandersetzung waren nach ersten Schätzungen fünf bis zehn Menschen beteiligt. Polizisten stellten ein Messer sowie eine Stange sicher.