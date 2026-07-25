Großeinsatz auf Poller Wiesen: Ein Mensch nach Schlägerei notoperiert
11 Klicks
0 Reaktionen
❤️️ 0
😂️ 0
😱️ 0
🔥️ 0
😥️ 0
👏️ 0
Von Arrien Pauls
Köln - Eine Schlägerei zwischen mehreren Menschen hat am Freitagabend auf den Poller Wiesen in Köln einen größeren Polizei- und Rettungseinsatz ausgelöst.
Fünf Menschen wurden verletzt und kamen in Krankenhäuser, eine Person musste notoperiert werden, wie ein Polizeisprecher sagte.
Nach ersten Erkenntnissen gerieten zwei Gruppen aus bislang ungeklärter Ursache aneinander und gingen aufeinander los.
An der Auseinandersetzung waren nach ersten Schätzungen fünf bis zehn Menschen beteiligt. Polizisten stellten ein Messer sowie eine Stange sicher.
Mehrere Streifenwagen sowie Rettungswagen waren im Einsatz. Die Hintergründe der Schlägerei waren zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.
Titelfoto: Jens Büttner/dpa