Blutiger Streit in Köln-Deutz: Fünf Verletzte, eine Person muss operiert werden

Köln - Großeinsatz für Polizei und Rettungskräfte am Freitagabend (24. Juli) in Köln -Deutz: Im Bereich der Poller Wiesen ist es zu einer mutmaßlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Fünf Menschen wurden dabei verletzt.

Nach einer mutmaßlichen Auseinandersetzung in Köln-Deutz ist die Polizei mit einem Großaufgebot im Einsatz. Fünf Menschen wurden verletzt. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie die Polizei mitteilte, ging der Einsatz kurz nach 20 Uhr im Bereich der Poller Wiesen an der Alfred-Schütte-Alleeein. Zahlreiche Einsatzkräfte rückten daraufhin aus.

Insgesamt fünf Verletzte mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Wie schwer sie verletzt sind, ist derzeit noch unklar. Besonders dramatisch: Eine Person muss aktuell notoperiert werden.

Am Einsatzort stellten die Beamten ein Messer sowie eine Stange sicher. Ob beide Gegenstände bei der Auseinandersetzung eingesetzt wurden, ist bislang nicht bekannt.