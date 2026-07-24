Blutiger Streit in Köln-Deutz: Fünf Verletzte, eine Person muss operiert werden
Köln - Großeinsatz für Polizei und Rettungskräfte am Freitagabend (24. Juli) in Köln-Deutz: Im Bereich der Poller Wiesen ist es zu einer mutmaßlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Fünf Menschen wurden dabei verletzt.
Wie die Polizei mitteilte, ging der Einsatz kurz nach 20 Uhr im Bereich der Poller Wiesen an der Alfred-Schütte-Alleeein. Zahlreiche Einsatzkräfte rückten daraufhin aus.
Insgesamt fünf Verletzte mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Wie schwer sie verletzt sind, ist derzeit noch unklar. Besonders dramatisch: Eine Person muss aktuell notoperiert werden.
Am Einsatzort stellten die Beamten ein Messer sowie eine Stange sicher. Ob beide Gegenstände bei der Auseinandersetzung eingesetzt wurden, ist bislang nicht bekannt.
Wie es zu dem Vorfall kam und was genau passiert ist, ist derzeit noch völlig unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Polizeieinsatz dauert aktuell weiter an.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa