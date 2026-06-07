Auf freiem Fuß: Polizei Köln jagt Auto-Brandstifter

Die Polizei bittet derzeit um wichtige Hinweise, um die Tatverdächtigen schnell aus dem Verkehr ziehen zu können. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa

Offiziellen Infos der Polizei zufolge seien zunächst in der Nacht zu Samstag zwischen 1.30 Uhr und 3.30 Uhr vier brennende Autos auf der Rather Straße, Stollwerkstraße, Neuen Straße und im Ensener Weg gemeldet worden.

Nur eine Nacht später - in der Nacht zum Sonntag - sei ein weiteres brennendes Auto gemeldet worden. Diesmal um 0.45 Uhr - erneut in der Rather Straße.

Von den Brandstiftern fehlt momentan noch jede Spur. Um den Übeltätern jedoch schnellstmöglich auf die Schliche zu kommen, sind die Beamten auf Hinweise angewiesen.