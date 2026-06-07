Auf freiem Fuß: Polizei Köln jagt Auto-Brandstifter

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Am Wochenende sind in zwei Nächten insgesamt sieben Autos angezündet worden. Die Polizei sucht deshalb nach Zeugen, um den Brandstiftern das Handwerk zu legen!

Von Michael Kneifler

Köln - Die Polizei Köln sucht aktuell nach unbekannten Feuerteufeln!

Die Polizei bittet derzeit um wichtige Hinweise, um die Tatverdächtigen schnell aus dem Verkehr ziehen zu können. (Symbolfoto)
Die Polizei bittet derzeit um wichtige Hinweise, um die Tatverdächtigen schnell aus dem Verkehr ziehen zu können. (Symbolfoto)  © Monika Skolimowska/dpa

Offiziellen Infos der Polizei zufolge seien zunächst in der Nacht zu Samstag zwischen 1.30 Uhr und 3.30 Uhr vier brennende Autos auf der Rather Straße, Stollwerkstraße, Neuen Straße und im Ensener Weg gemeldet worden.

Nur eine Nacht später - in der Nacht zum Sonntag - sei ein weiteres brennendes Auto gemeldet worden. Diesmal um 0.45 Uhr - erneut in der Rather Straße.

Von den Brandstiftern fehlt momentan noch jede Spur. Um den Übeltätern jedoch schnellstmöglich auf die Schliche zu kommen, sind die Beamten auf Hinweise angewiesen.

Sämtliche verdächtige Beobachtungen oder andere nützliche Infos können sowohl unter Tel. 02212290 als auch per E-Mail an die Polizei durchgegeben werden.

Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa

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