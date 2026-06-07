Schüsse auf offener Straße! Imbissbude im Fadenkreuz der Attacke?
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Köln - Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen mehrere Schüsse auf einen Imbissladen in Köln-Höhenberg abgegeben - von den Tätern fehlt jeder Spur.
Einem Polizeisprecher zufolge sollen die Schüsse um 1.35 Uhr auf der Olpener Straße gefallen sein und das Schaufenster des Ladens getroffen haben.
Verletzt wurde bei der Tat niemand, mehrere Personen konnten im Anschluss festgenommen werden.
Ob es sich dabei aber um die Tatverdächtigen handelt, ist laut Polizei noch unklar. Auch ein Polizeihubschrauber war im Rahmen der Fahndung im Einsatz.
Titelfoto: Daniel Evers