Schüsse auf offener Straße! Imbissbude im Fadenkreuz der Attacke?

Köln - Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen mehrere Schüsse auf einen Imbissladen in Köln-Höhenberg abgegeben - von den Tätern fehlt jeder Spur.

Mehrere Projektile hatten das Schaufenster des Imbisslandes getroffen. © Daniel Evers

Einem Polizeisprecher zufolge sollen die Schüsse um 1.35 Uhr auf der Olpener Straße gefallen sein und das Schaufenster des Ladens getroffen haben.

Verletzt wurde bei der Tat niemand, mehrere Personen konnten im Anschluss festgenommen werden.