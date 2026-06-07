Schüsse auf offener Straße! Imbissbude im Fadenkreuz der Attacke?

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In Köln-Höhenberg sind in der Nacht zu Sonntag Schüsse auf einen Imbiss abgegeben worden. Wo stecken die Täter?

Von Michael Kneifler

Köln - Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen mehrere Schüsse auf einen Imbissladen in Köln-Höhenberg abgegeben - von den Tätern fehlt jeder Spur.

Mehrere Projektile hatten das Schaufenster des Imbisslandes getroffen.
Mehrere Projektile hatten das Schaufenster des Imbisslandes getroffen.  © Daniel Evers

Einem Polizeisprecher zufolge sollen die Schüsse um 1.35 Uhr auf der Olpener Straße gefallen sein und das Schaufenster des Ladens getroffen haben.

Verletzt wurde bei der Tat niemand, mehrere Personen konnten im Anschluss festgenommen werden.

Die Polizei war in der Nacht mit einem Großaufgebot vor Ort, um die Lage zu kontrollieren und weitere Eskalationen zu vermeiden.
Die Polizei war in der Nacht mit einem Großaufgebot vor Ort, um die Lage zu kontrollieren und weitere Eskalationen zu vermeiden.  © Daniel Evers

Ob es sich dabei aber um die Tatverdächtigen handelt, ist laut Polizei noch unklar. Auch ein Polizeihubschrauber war im Rahmen der Fahndung im Einsatz.

Titelfoto: Daniel Evers

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