Dunkel gekleidete Menschen zünden Brandsatz vor Eisdiele: Täter flüchten unerkannt

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Mehrere Unbekannte zünden einen Brandsatz in Köln-Raderberg – anschließend flüchten sie. Die Polizei bittet um Hinweise.

Von Paula Kühn

Köln - Vor einer Eisdiele in Köln-Raderberg haben Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag einen Brandsatz gezündet.

Vor einer Eisdiele in Köln-Raderberg haben Unbekannte einen pyrotechnischen Gegenstand gezündet. (Symbolfoto)
Vor einer Eisdiele in Köln-Raderberg haben Unbekannte einen pyrotechnischen Gegenstand gezündet. (Symbolfoto)  © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Dabei wurde die Scheibe der Eingangstür zerstört, wie die Polizei mitteilte.

Ersten Erkenntnissen zufolge zündeten zwei oder drei dunkel gekleidete Menschen einen pyrotechnischen Gegenstand auf der Straße vor dem Geschäft.

Zu einem Brand sei es nicht gekommen. 

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Anschließend seien die Täter unerkannt geflüchtet. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Titelfoto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

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