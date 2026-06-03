Masken-Mann überfällt Kölner Kiosk: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Köln - Nach einem bewaffneten Überfall auf einen Kiosk in Köln -Sülz am Dienstagabend fahndet die Polizei nach dem maskierten Täter.

Der Unbekannte bedrohte den Kiosk-Mitarbeiter (28) mit einer Pistole und verlangte die Herausgabe der Tageseinnahmen. (Symbolfoto) © Bildmontage: Felix Hörhager/dpa, 123RF/ liudmilachernetska

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Gesuchte das Ladenlokal an der Zülpicher Straße/Ecke Weyertal gegen 22.45 Uhr betreten und den Mitarbeiter (28) unter Vorhalten einer Pistole dazu aufgefordert, ihm die Tageseinnahmen auszuhändigen.

Nachdem der 28-Jährige der Forderung nachgekommen war und dem Mann Bargeld in bislang unbekannter Höhe überreicht hatte, verließ der Täter den Kiosk und flüchtete.

Laut Zeugenangaben soll der Maskierte etwa 20 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß sein. Zur Tatzeit trug er einen schwarzen Kapuzenpullover, eine dunkle Mütze mit hellem Emblem an Hinterkopf sowie eine dunkle Einmalmaske im Gesicht.