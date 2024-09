Bewaffnetes Räuber-Duo überfällt Kölner Tankstelle: Mitarbeiterin mit Messer bedroht

Köln - Nach einem bewaffneten Überfall auf eine Tankstelle in Köln-Meschenich am Dienstagabend fahndet die Polizei aktuell nach zwei Männern.

Mit der Beute im Gepäck flüchtete er daraufhin nach draußen, wo sein Komplize, der mit einer roten Jacke bekleidet gewesen sein soll, auf ihn wartete. Gemeinsam ging es für die beiden Räuber dann in Richtung Kölnberg.

Demnach habe der Unbekannte eine schwarze Steppjacke der Marke "Champions" mit weißen Streifen an den Ärmeln getragen und sich mit einem schwarzen Schal und einer schwarzen Wollmütze maskiert.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat ein 18 bis 20 Jahre alter, dicklicher Mann gegen 21.30 Uhr die Tankstelle auf der Brühler Landstraße. Das berichtet die Polizei am Mittwoch.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und wertet derzeit Zeugenaussagen sowie Videoaufnahmen aus. Personen, die Hinweise zu den Verdächtigen machen können, werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail mit der Polizei in Verbindung zu setzen.