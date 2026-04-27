Blutiger Angriff in Köln: Mann schwebt nach Messerattacke in Lebensgefahr

Köln - Schock am Montagnachmittag in Köln -Lindenthal: Ein 68-Jähriger ist bei einem Angriff mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden.

Nach der brutalen Attacke in Köln-Lindenthal sicherte die Polizei den Tatort. © Vincent Kempf

Laut Polizei meldete ein Anwohner gegen 15.15 Uhr über den Notruf eine heftige Auseinandersetzung im Bereich Gleueler Straße / Mommsenstraße.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, fanden sie den schwer verletzten Mann vor.

Der 68-Jährige hatte lebensgefährliche Stichverletzungen erlitten und musste sofort medizinisch versorgt werden.

Im Zuge einer Fahndung schnappten die Beamten schließlich einen 26-jährigen Verdächtigen in einem Park im Stadtteil Sülz. Er wurde vorläufig festgenommen.