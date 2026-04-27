Blutiger Angriff in Köln: Mann schwebt nach Messerattacke in Lebensgefahr
Köln - Schock am Montagnachmittag in Köln-Lindenthal: Ein 68-Jähriger ist bei einem Angriff mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden.
Laut Polizei meldete ein Anwohner gegen 15.15 Uhr über den Notruf eine heftige Auseinandersetzung im Bereich Gleueler Straße / Mommsenstraße.
Als die Einsatzkräfte eintrafen, fanden sie den schwer verletzten Mann vor.
Der 68-Jährige hatte lebensgefährliche Stichverletzungen erlitten und musste sofort medizinisch versorgt werden.
Im Zuge einer Fahndung schnappten die Beamten schließlich einen 26-jährigen Verdächtigen in einem Park im Stadtteil Sülz. Er wurde vorläufig festgenommen.
Warum es zu der brutalen Attacke kam, ist aktuell noch völlig unklar. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.
Titelfoto: Vincent Kempf