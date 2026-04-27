Blutiger Angriff in Köln: Mann schwebt nach Messerattacke in Lebensgefahr

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Schock am Montagnachmittag in Köln-Lindenthal: Ein 68-Jähriger ist bei einem Angriff mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden.

Von Alina Eultgem

Köln - Schock am Montagnachmittag in Köln-Lindenthal: Ein 68-Jähriger ist bei einem Angriff mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden.

Nach der brutalen Attacke in Köln-Lindenthal sicherte die Polizei den Tatort.
Nach der brutalen Attacke in Köln-Lindenthal sicherte die Polizei den Tatort.  © Vincent Kempf

Laut Polizei meldete ein Anwohner gegen 15.15 Uhr über den Notruf eine heftige Auseinandersetzung im Bereich Gleueler Straße / Mommsenstraße.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, fanden sie den schwer verletzten Mann vor.

Der 68-Jährige hatte lebensgefährliche Stichverletzungen erlitten und musste sofort medizinisch versorgt werden.

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Im Zuge einer Fahndung schnappten die Beamten schließlich einen 26-jährigen Verdächtigen in einem Park im Stadtteil Sülz. Er wurde vorläufig festgenommen.

In einem Park in Köln-Sülz wurde der mutmaßliche Angreifer wenig später von der Polizei festgenommen.
In einem Park in Köln-Sülz wurde der mutmaßliche Angreifer wenig später von der Polizei festgenommen.  © Bildmontage: 1. FC Köln, Vincent Kempf/dpa

Warum es zu der brutalen Attacke kam, ist aktuell noch völlig unklar. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.

Titelfoto: Vincent Kempf

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