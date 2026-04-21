Spektakuläre Verfolgungsjagd in Köln: Jugendlicher Rollerdieb flüchtet über Hausdächer
Köln - Zwei mutmaßliche Rollerdiebe (16, 18) haben sich in Köln-Nippes eine filmreife Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Am Ende konnten beide geschnappt werden.
Das räuberische Duo war einer Polizistin, die gerade auf dem Weg zu ihrer Frühschicht war, am Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr auf der Grabbestraße aufgefallen, weil die Jugendlichen ohne Licht auf dem Scooter unterwegs gewesen sind.
Umgehend nahm die Beamtin daraufhin die Verfolgung auf und folgte den beiden jungen Männern auf ihrem Fahrrad. Währenddessen forderte sie Verstärkung an.
An der Inneren Kanalstraße ließ das Duo den Roller zurück und lief zu Fuß davon. Als schließlich weitere Einsatzkräfte am Ort des Geschehens eintrafen und das Fahrzeug kontrollierten, kehrten die Verdächtigen überraschend zurück.
Beim Anblick der Ordnungshüter ergriffen sie allerdings erneut die Flucht - diesmal in Richtung des Lis-Böhle-Parks.
Motorroller wurde bereits am 14. April in Rösrath gestohlen
"Während der 16-Jährige wenig später in der Eichstraße gestoppt wurde, versuchte sein 18-jähriger Komplize über mehrere Hausdächer zu entkommen, wodurch die Gellertstraße zeitweise gesperrt werden musste", teilt die Polizei mit. Letztlich habe der Gesuchte aber aufgegeben und sei durch ein Dachfenster in ein Treppenhaus gestiegen, wo er von den Polizisten gestellt werden konnte.
Bei der Durchsuchung eines mitgeführten Rucksacks entdeckten die Einsatzkräfte mutmaßliches Tatwerkzeug, darunter einen Bolzenschneider, Sturmhauben und einen Trennschleifer. Zudem wurde der Roller, der bereits am 14. April in Rösrath gestohlen worden war, sichergestellt.
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa