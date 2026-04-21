Spektakuläre Verfolgungsjagd in Köln: Jugendlicher Rollerdieb flüchtet über Hausdächer

Köln - Zwei mutmaßliche Rollerdiebe (16, 18) haben sich in Köln -Nippes eine filmreife Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Am Ende konnten beide geschnappt werden.

Ein 18-Jähriger ist in der Köln-Nippes über mehrere Hausdächer vor der Polizei geflohen. (Symbolbild) © Henning Kaiser/dpa

Das räuberische Duo war einer Polizistin, die gerade auf dem Weg zu ihrer Frühschicht war, am Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr auf der Grabbestraße aufgefallen, weil die Jugendlichen ohne Licht auf dem Scooter unterwegs gewesen sind.

Umgehend nahm die Beamtin daraufhin die Verfolgung auf und folgte den beiden jungen Männern auf ihrem Fahrrad. Währenddessen forderte sie Verstärkung an.

An der Inneren Kanalstraße ließ das Duo den Roller zurück und lief zu Fuß davon. Als schließlich weitere Einsatzkräfte am Ort des Geschehens eintrafen und das Fahrzeug kontrollierten, kehrten die Verdächtigen überraschend zurück.

Beim Anblick der Ordnungshüter ergriffen sie allerdings erneut die Flucht - diesmal in Richtung des Lis-Böhle-Parks.