Böse Weihnachtsüberraschung: Besitzer ertappt Einbrecher und wird verletzt

Köln - In Köln soll nach Angaben der Polizei am Dienstagabend (23. Dezember) ein Wohnwagenbesitzer mutmaßliche Einbrecher bei der Tat überrascht haben und dabei verletzt worden sein.

Einsatzkräfte der Polizei stehen an einem Wohnmobil in Köln, wo der Besitzer mutmaßliche Einbrecher überrascht hat. © Sascha Thelen/dpa

Nach den beiden Tatverdächtigen werde noch gefahndet, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Demnach habe es am Abend bereits "umfangreiche Suchmaßnahmen" gegeben.

Der Wohnwagenbesitzer sei bei dem Einbruch im Kölner Stadtteil Rath/Heumar verletzt worden, die Stichverletzungen seien jedoch oberflächlich.

Bei der Fahndung sei unter anderem auch ein Hubschrauber zum Einsatz gekommen.