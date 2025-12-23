Böse Weihnachtsüberraschung: Besitzer ertappt Einbrecher und wird verletzt
Von Serhat Koçak
Köln - In Köln soll nach Angaben der Polizei am Dienstagabend (23. Dezember) ein Wohnwagenbesitzer mutmaßliche Einbrecher bei der Tat überrascht haben und dabei verletzt worden sein.
Nach den beiden Tatverdächtigen werde noch gefahndet, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Demnach habe es am Abend bereits "umfangreiche Suchmaßnahmen" gegeben.
Der Wohnwagenbesitzer sei bei dem Einbruch im Kölner Stadtteil Rath/Heumar verletzt worden, die Stichverletzungen seien jedoch oberflächlich.
Bei der Fahndung sei unter anderem auch ein Hubschrauber zum Einsatz gekommen.
Der genaue Tathergang sowie weitere Details zu den Beteiligten seien weiterhin Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei, hieß es.
