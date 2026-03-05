Merkwürdige Gartenzwerg-Füße machen Zöllner skeptisch: Kurz darauf kommt brisante Wahrheit ans Licht

Köln - Dem Kölner Zoll ist jüngst ein kurioser und gleichermaßen beachtlicher Fund ins Netz gegangen, als bei einer Kontrolle am Flughafen Köln/Bonn mehrere goldene Gartenzwerge genauer in Augenschein genommen wurden. Die Deko-Figuren hatten es buchstäblich in sich!

Pressesprecher Jens Ahland zeigt einen mit Ketamin gefüllten goldenen Gartenzwerg. © Hauptzollamt Köln

Wie der Pressesprecher des Hauptzollamts Köln, Jens Ahland, am Dienstag berichtete, waren den Zöllnerinnen und Zöllnern bereits vor knapp einem Monat fünf goldene Gartenzwerge in die Hände gefallen, die in vier Paketsendungen auf dem Weg aus Süddeutschland nach Kanada und Australien waren.

Bei einer Kontrolle der Sendungen bemerkten die Beamten schon auf den Röntgenbildern erste Auffälligkeiten und entschieden sich daraufhin, die Deko-Figuren genauer unter die Lupe zu nehmen. Und tatsächlich hatten die Zöllner dabei den richtigen Riecher!

"Deutliche Veränderungen an den Füßen der ausgepackten goldenen Gartenzwerge" brachten die Beamten schließlich auf die richtige Spur, ehe im Inneren der Figuren insgesamt satte 25 Kilogramm Ketamin entdeckt und sichergestellt wurden. Der Wert lag bei rund einer Million Euro!

Das war jedoch noch nicht alles, denn vor einer Woche verzeichnete der Kölner Zoll einen weiteren Erfolg.