Zugreisender gerät mit mehreren Fahrgästen in Streit: Am Bahnsteig eskaliert die Situation völlig

Köln - Am Kölner Hauptbahnhof hat ein 33-Jähriger mehrere Reisende an einem Bahnsteig angegriffen und verletzt. Die Polizei nahm den Mann fest.

Die Bundespolizei nahm den 33-Jährigen vorläufig fest, nachdem dieser mehrere Reisende angegriffen und verletzt hatte. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Wie ein Sprecher der Beamten am Mittwoch schilderte, war der 33-jährige Iraner am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr mit dem RE8 Richtung Koblenz unterwegs, wobei er zunächst in einen verbalen Streit mit mehreren Fahrgästen geriet.

Als der Zug dann den Kölner Hauptbahnhof erreichte, eskalierte die Situation: Nachdem der Mann am Bahnsteig 3 ausgestiegen war, schlug er einem zuvor unbeteiligten, bislang unbekannten Mann plötzlich von hinten auf den Kopf, woraufhin dieser sich zu dem 33-Jährigen umdrehte und den Angreifer zur Rede stellte.

Der schlug daraufhin erneut zu und traf diesmal das Gesicht, wobei die Brille des Geschädigten zu Boden fiel und ein 58-jähriger Deutscher eingriff, der die Situation beruhigen wollte. Doch auch dem Zeugen schlug der Aggressor daraufhin ins Gesicht.

Gemeinsam mit einem weiteren 40-jährigen Deutschen gelang es dem 58-Jährigen schließlich, den Angreifer zu Boden zu bringen und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festzuhalten. "Währenddessen biss der 33-Jährige dem 40-Jährigen in den Unterarm und verursachte eine blutende Wunde", berichtete der Sprecher.