Brandstiftung in Köln: Polizei jagt flüchtige Feuerteufel

Köln - Bei zwei brennenden Autos im Stadtteil Stammheim geht die Polizei von einer Brandserie durch ein und dieselben Tatverdächtigen aus. Zeugen sind aufgerufen alle Hinweise weiterzuleiten und sich zu melden!

Die Polizei sucht aktuell nach flüchtigen jungen Männern, die in Köln-Stammheim zwei Autos in Brand gesetzt haben sollen. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Den Startschuss der umfangreichen Ermittlungen haben die flüchtigen Tatverdächtigen in der Nacht zum Sonntag (8. März) in der Adolf-Kober-Straße gesetzt.

Anwohner hatten gegen 1.30 Uhr einen lauten Knall gehört und drei junge Männer vom Tatort in Richtung "Am Rheinacker" weglaufen sehen.

Das Trio soll nur Minuten zuvor die Seitenscheiben eines Audi eingeschlagen und das Auto von innen in Brand gesetzt haben. Auch bei einem Nissan Micra und VW Passat hatten die Übeltäter die Seitenscheiben eingeschlagen.

Die zweite Tat soll sich nach Angaben der Polizei in der Nacht zu Dienstag (10. März) in der Ricarda-Huth-Straße abgespielt haben.

Dort wurde ein VW T-Roc in Brand gesteckt. Aufmerksame Zeugen hatten kurz darauf zwei junge Männer in Richtung Hofstraße flüchten sehen.

In beiden Fällen werden die Täter um die 25 Jahre geschätzt, dunkel und mit Kapuzenpullovern bekleidet sowie schlank, beschrieben.