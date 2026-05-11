Brutale Messerattacke in Kölner Treppenhaus: Staatsanwaltschaft verrät wichtige Details

Köln - Nach einer tödlichen Messerattacke in Köln-Ehrenfeld kommen inzwischen immer mehr Details ans Licht. Beim mutmaßlichen Täter (31) und dem toten Opfer soll es sich um Mieter und Vermieter gehandelt haben.

Neben der Polizei war auch die Spurensicherung am Samstag am Tatort in Ehrenfeld. © Daniel Leberich

Laut Staatsanwaltschaft habe der 31-Jährige erst wenige Tage dort gewohnt.

Der Vermieter habe sich am Samstagmorgen zur Wohnung begeben, um dort noch ausstehende Zahlungen entgegenzunehmen.

Ein Anwohner hatte dann Polizeiangaben zufolge laute Streitgeräusche im Treppenhaus gehört. Kurz darauf habe er einen schwer verletzten Mann entdeckt. Er rief sofort Polizei und Rettungsdienst.

Die Einsatzkräfte versuchten noch, den 47-Jährigen wiederzubeleben, allerdings ohne Erfolg. Er starb vor Ort. Auch der Tatverdächtige wurde verletzt und kam zunächst ins Krankenhaus.

Der 31-Jährige wurde noch am Samstag festgenommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.