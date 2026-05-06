Seil über Radweg gespannt, 42-Jähriger stürzt! Polizei sucht dringend Zeugen

Köln - Am Rheinufer in Deutz ereignete sich in der Nacht zum 1. Mai ein verhängnisvoller Unfall, bei dem ein 42-Jähriger Verletzungen am Kopf erlitt. Jetzt sucht die Polizei nach wichtigen Zeugen!

Die Polizei ermittelt inzwischen wegen des Verdachts des Eingriffs in den Straßenverkehr. (Symbolbild) © 123rf/summertime72

Nach Aussagen von Zeugen soll der Mann um 2.15 Uhr mit seinem Rad auf dem Rheinparkweg unterwegs gewesen sein, als er auf Höhe des Skaterparks plötzlich über ein auf Kniehöhe gespanntes Seil gefahren war.

Dabei stürzte der Mann zu Boden und prallte mit dem Kopf auf den Asphalt.

Mittlerweile hat die Polizei die Ermittlungen wegen des Verdachts des Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und sucht derzeit nach Zeugen, um dem oder den Übeltätern auf die Spur zu kommen.