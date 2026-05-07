Karten geklaut und Geld abgehoben: Wer kennt diesen Betrüger aus Köln?

Köln - Mithilfe von Fotos einer Überwachungskamera sucht die Polizei Köln aktuell nach einem mutmaßlichen Betrüger. Wer kennt diesen Mann?

Mit diesen Fotos sucht die Polizei aktuell nach dem Tatverdächtigen aus Köln. © Bildmontage: Polizei Köln

Der Unbekannte soll laut Polizei am 6. Dezember des Vorjahres an mehreren Geldautomaten und in Geschäften in Köln Geld abgehoben haben.

Den Ermittlungen zufolge sollen die Karten in der Nacht zuvor bei einem Wohnungseinbruch in der Lechenicher Straße in Köln-Sülz geklaut worden sein, während die Bewohnerin (42) in einem der Zimmer geschlafen hatte.