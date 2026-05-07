Karten geklaut und Geld abgehoben: Wer kennt diesen Betrüger aus Köln?

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Fünf Monate nach einem Wohnungseinbruch in Köln-Sülz sucht die Polizei nach einem Mann, der mit geklauten Karten an mehreren Geldautomaten Geld abgehoben hat.

Von Maurice Hossinger

Köln - Mithilfe von Fotos einer Überwachungskamera sucht die Polizei Köln aktuell nach einem mutmaßlichen Betrüger. Wer kennt diesen Mann?

Mit diesen Fotos sucht die Polizei aktuell nach dem Tatverdächtigen aus Köln.
Mit diesen Fotos sucht die Polizei aktuell nach dem Tatverdächtigen aus Köln.  © Bildmontage: Polizei Köln

Der Unbekannte soll laut Polizei am 6. Dezember des Vorjahres an mehreren Geldautomaten und in Geschäften in Köln Geld abgehoben haben.

Den Ermittlungen zufolge sollen die Karten in der Nacht zuvor bei einem Wohnungseinbruch in der Lechenicher Straße in Köln-Sülz geklaut worden sein, während die Bewohnerin (42) in einem der Zimmer geschlafen hatte.

Um den Betrüger so schnell wie möglich ausfindig zu machen, ist die Polizei daher auf die Hilfe aus der Bevölkerung angewiesen.

Hinweise können unter Tel. 02212290 oder per E-Mail durchgegeben werden.

Titelfoto: Bildmontage: Polizei Köln

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