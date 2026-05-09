Schreckliche Bluttat in Treppenhaus: Mann nach lautstarkem Streit getötet

Köln - In einem Mehrfamilienhaus in Köln -Ehrenfeld ist am Samstagmorgen (9. Mai) ein Mann nach einem lautstarken Streit getötet worden.

In Köln-Ehrenfeld ist ein bislang unbekannter Mann getötet worden. (Symbolbild) © Daniel Leberich

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, konnte ein 31-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden.

Bislang habe der Tote jedoch nicht identifiziert werden können.

Ein Anwohner hatte gegen 9.10 Uhr einen lautstarken Streit im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses in der Venloer Straße gehört.

Nur kurze Zeit später habe er dann einen schwer verletzten Mann entdeckt. Er rief sofort Polizei und Rettungsdienst.

Zwar versuchten die Einsatzkräfte, den schwer verletzten Mann noch zu reanimieren, doch er erlag seinen Verletzungen leider noch am Einsatzort.

Im Anschluss nahmen die Beamten den 31-jährigen Mann fest, der im Verdacht steht, den Unbekannten getötet zu haben.