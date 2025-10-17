Brutaler Angriff am Ebertplatz: Mann greift Senior von hinten an und tritt ihm ins Gesicht

Köln - Nach einem brutalen Überfall auf einen 71-Jährigen am Kölner Ebertplatz hat die Polizei den mutmaßlichen Täter (43) festgenommen.

Der Tatverdächtige (43) flüchtete nach dem Angriff auf den Senior zwar vom Ebertplatz, konnte jedoch wenig später von der Polizei festgenommen werden. (Archivbild) © Marius Becker/dpa

Wie ein Sprecher der Beamten am Freitag schilderte, war der betagte Kölner am Donnerstagmittag gegen 11.50 Uhr von dem 43-Jährigen angegriffen worden, der bereits wegen Eigentumsdelikten polizeibekannt sei.

Demnach hatte der aus Marokko stammende Tatverdächtige den Senior von hinten angegriffen und ihm derart heftig ins Gesicht getreten, dass er zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht werden musste.

Zeugen, die den brutalen Angriff beobachtet hatten, riefen die Polizei. Der Täter flüchtete derweil vom Ebertplatz auf die nahegelegene Aquinostraße, wo er von Beamten festgenommen wurde.

Bei der Attacke soll der 43-Jährige mutmaßlich unter Drogen- und Alkoholeinfluss gestanden haben. Die Polizei ordnete daher die Entnahme einer Blutprobe bei dem Mann an.