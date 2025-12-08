Keine Ruhe zum Trauern: Frau auf Kölner Friedhof überfallen
Köln - Unglaublich dreist: Am Sonntagmorgen wurde eine 59-Jährige auf dem Friedhof an der Frankfurter Straße im Kölner Stadtteil Höhenberg von zwei Männern brutal ausgeraubt.
Laut Polizei sollen die Täter der Frau gegen 8.20 Uhr ein Messer an den Hals gehalten und ihre Tasche durchsucht haben.
Dabei fiel den Räubern offenbar die Bankkarte in die Hände. Um die PIN zu bekommen, soll die Frau weiter bedroht worden sein.
Danach rannten beide in Richtung Höhenberger Ring davon. Glück im Unglück: Die Frau kam mit leichten Verletzungen davon.
Die Polizei Köln bittet nun mögliche Zeugen dringend um Hinweise.
Zeugensuche: Das ist über die Räuber vom Kölner Friedhof bekannt
Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: Der erste Mann ist etwa 1,90 Meter groß, sehr dünn, hat ein schmales, längliches Gesicht und trug eine graue Jacke. Er spricht gebrochenes Deutsch und hat vermutlich einen osteuropäischen Akzent.
Der zweite Mann ist ungefähr 1,75 Meter groß, von normaler Statur und trug einen Kapuzenpullover. Auch er wird als vermutlich osteuropäisch beschrieben. Beide hatten schwarze Wollhandschuhe an.
Wer etwas Verdächtiges auf dem Friedhof oder in der Nähe des Höhenberger Rings gesehen hat, soll sich unter der Telefonnummer 0221 / 229-0 melden.
Titelfoto: Peter Kneffel/dpa