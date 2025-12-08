Keine Ruhe zum Trauern: Frau auf Kölner Friedhof überfallen

Köln - Unglaublich dreist: Am Sonntagmorgen wurde eine 59-Jährige auf dem Friedhof an der Frankfurter Straße im Kölner Stadtteil Höhenberg von zwei Männern brutal ausgeraubt.

Ein Kölner Friedhof verwandelte sich am Sonntagmorgen von der Trauerstätte zum Tatort. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Laut Polizei sollen die Täter der Frau gegen 8.20 Uhr ein Messer an den Hals gehalten und ihre Tasche durchsucht haben.

Dabei fiel den Räubern offenbar die Bankkarte in die Hände. Um die PIN zu bekommen, soll die Frau weiter bedroht worden sein.

Danach rannten beide in Richtung Höhenberger Ring davon. Glück im Unglück: Die Frau kam mit leichten Verletzungen davon.

Die Polizei Köln bittet nun mögliche Zeugen dringend um Hinweise.