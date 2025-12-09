Sturmhauben-Mann fällt Jugendliche an: Dann versucht er, sie vom Gehweg zu zerren
Köln - Nach einer brutalen Attacke auf eine Jugendliche (17) in Köln-Seeberg fahndet die Polizei nach dem bislang unbekannten Angreifer und sucht zudem nach Zeugen.
Nach Angaben der Kölner Ermittler war die 17-Jährige bisherigen Erkenntnissen zufolge am 3. Dezember - einem Mittwochabend - gegen 22 Uhr zu Fuß auf der Riphahnstraße unterwegs, als ein Unbekannter sie auf Höhe des Zugangs zu einer Grünanlage urplötzlich angriff.
Der maskierte Mann soll die Teenagerin zu Boden gerissen, mehrfach mit der Faust in ihr Gesicht geschlagen und gegen ihren Oberkörper getreten haben, ehe er versuchte, sie vom Gehweg wegzuziehen.
Die 17-Jährige setzte sich nach eigener Aussage massiv gegen ihren Angreifer zur Wehr, woraufhin dieser schließlich von ihr abließ und samt ihres Handys davonlief.
In einem benachbarten Kiosk bat die Jugendliche anschließend um Hilfe, woraufhin drei bislang unbekannte Zeugen sie bis zu ihrer Wohnanschrift begleiteten, berichtete ein Polizeisprecher.
Polizei bittet dringend um Zeugenhinweise: Insbesondere drei Männer werden gesucht
Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und fahndet nach dem bislang unbekannten Täter, der folgendermaßen beschrieben wurde:
- männlich
- etwa 1,70 Meter groß
- südländischer Typ
- circa 16 bis 25 Jahre alt
- trug zum Tatzeitpunkt dunkle Kleidung, eine schwarze Sturmhaube und schwarze Handschuhe
Die Beamten sind zudem auf der Suche nach Zeugen, die möglicherweise sachdienliche Angaben machen können.
Insbesondere die drei Begleiter der 17-Jährigen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0221/2290 oder per E-Mail an [email protected] an die Ermittler zu wenden.
Titelfoto: Marius Becker/dpa