Sturmhauben-Mann fällt Jugendliche an: Dann versucht er, sie vom Gehweg zu zerren

Köln - Nach einer brutalen Attacke auf eine Jugendliche (17) in Köln-Seeberg fahndet die Polizei nach dem bislang unbekannten Angreifer und sucht zudem nach Zeugen .

Die Kölner Polizei ist nach dem Angriff auf eine 17-Jährige in Seeberg auf der Suche nach Zeugen. (Symbolbild) © Marius Becker/dpa

Nach Angaben der Kölner Ermittler war die 17-Jährige bisherigen Erkenntnissen zufolge am 3. Dezember - einem Mittwochabend - gegen 22 Uhr zu Fuß auf der Riphahnstraße unterwegs, als ein Unbekannter sie auf Höhe des Zugangs zu einer Grünanlage urplötzlich angriff.

Der maskierte Mann soll die Teenagerin zu Boden gerissen, mehrfach mit der Faust in ihr Gesicht geschlagen und gegen ihren Oberkörper getreten haben, ehe er versuchte, sie vom Gehweg wegzuziehen.

Die 17-Jährige setzte sich nach eigener Aussage massiv gegen ihren Angreifer zur Wehr, woraufhin dieser schließlich von ihr abließ und samt ihres Handys davonlief.

In einem benachbarten Kiosk bat die Jugendliche anschließend um Hilfe, woraufhin drei bislang unbekannte Zeugen sie bis zu ihrer Wohnanschrift begleiteten, berichtete ein Polizeisprecher.