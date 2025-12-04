Wie aus einem Gangster-Film: Polizei stößt bei Durchsuchung auf Bargeld-Berg
Köln - Zivilfahndern der Polizei gelang am Mittwochnachmittag ein ordentlicher Schlag gegen die Drogenszene in Köln.
Laut den Beamten klickten gegen 15.15 Uhr auf der Rüdigerstraße in Merheim für einen 26-jährigen mutmaßlichen Heroin-Dealer die Handschellen.
Direkt danach durchsuchten die Ermittler zwei Wohnungen, die der Mann wohl nutzte: Eine direkt vor Ort im Stadtteil und eine weitere an der Lüttringhauser Straße in Köln-Kalk.
Was sie dann in den Wohnungen fanden, hätte auch aus einem Mafia-Streifen stammen können: knapp 180 Gramm Heroin und rund 40.000 Euro Bargeld.
Zufällig lief der Polizei in der Merheimer Wohnung auch ein 34-jähriger mutmaßlicher Mittäter über den Weg.
Bei einem kurzen Identitäts-Check, stellte sich heraus, dass gegen ihn bereits ein überregionaler Haftbefehl wegen Drogenhandels vorlag. Auch er wurde sofort verhaftet.
Die Festnahmen sind das Ergebnis von längeren Ermittlungen. Hinweise und verdeckte Beobachtungen rund um den Neumarkt führten die Zivilfahnder auf die Spur des 26-Jährigen und seines offenbar gut laufenden Heroin-Geschäfts.
Gegen beide Männer liegen nun Haftbefehle vor. Sie sollen noch am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden.
