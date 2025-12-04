Wie aus einem Gangster-Film: Polizei stößt bei Durchsuchung auf Bargeld-Berg

Köln - Zivilfahndern der Polizei gelang am Mittwochnachmittag ein ordentlicher Schlag gegen die Drogenszene in Köln .

Die Geldbündel waren in Schubladen und Müllsäcken versteckt. © Polizei Köln

Laut den Beamten klickten gegen 15.15 Uhr auf der Rüdigerstraße in Merheim für einen 26-jährigen mutmaßlichen Heroin-Dealer die Handschellen.

Direkt danach durchsuchten die Ermittler zwei Wohnungen, die der Mann wohl nutzte: Eine direkt vor Ort im Stadtteil und eine weitere an der Lüttringhauser Straße in Köln-Kalk.

Was sie dann in den Wohnungen fanden, hätte auch aus einem Mafia-Streifen stammen können: knapp 180 Gramm Heroin und rund 40.000 Euro Bargeld.

Zufällig lief der Polizei in der Merheimer Wohnung auch ein 34-jähriger mutmaßlicher Mittäter über den Weg.

Bei einem kurzen Identitäts-Check, stellte sich heraus, dass gegen ihn bereits ein überregionaler Haftbefehl wegen Drogenhandels vorlag. Auch er wurde sofort verhaftet.

