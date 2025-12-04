Wie aus einem Gangster-Film: Polizei stößt bei Durchsuchung auf Bargeld-Berg

Zivilfahndern der Polizei gelang am Mittwochnachmittag ein ordentlicher Schlag gegen die Drogenszene in Köln.

Von Alina Eultgem

Köln - Zivilfahndern der Polizei gelang am Mittwochnachmittag ein ordentlicher Schlag gegen die Drogenszene in Köln.

Die Geldbündel waren in Schubladen und Müllsäcken versteckt.
Die Geldbündel waren in Schubladen und Müllsäcken versteckt.  © Polizei Köln

Laut den Beamten klickten gegen 15.15 Uhr auf der Rüdigerstraße in Merheim für einen 26-jährigen mutmaßlichen Heroin-Dealer die Handschellen.

Direkt danach durchsuchten die Ermittler zwei Wohnungen, die der Mann wohl nutzte: Eine direkt vor Ort im Stadtteil und eine weitere an der Lüttringhauser Straße in Köln-Kalk.

Was sie dann in den Wohnungen fanden, hätte auch aus einem Mafia-Streifen stammen können: knapp 180 Gramm Heroin und rund 40.000 Euro Bargeld.

Köln: Schüsse auf Parkplatz von Weihnachts-Show: Zwei Männer getroffen
Köln Crime Schüsse auf Parkplatz von Weihnachts-Show: Zwei Männer getroffen

Zufällig lief der Polizei in der Merheimer Wohnung auch ein 34-jähriger mutmaßlicher Mittäter über den Weg.

Bei einem kurzen Identitäts-Check, stellte sich heraus, dass gegen ihn bereits ein überregionaler Haftbefehl wegen Drogenhandels vorlag. Auch er wurde sofort verhaftet.

Beute wie im Film: Die Ermittler stießen auf Zehntausende Euro in Bar.
Beute wie im Film: Die Ermittler stießen auf Zehntausende Euro in Bar.  © Bildmontage: Polizei Köln
Die ganze Sicherstellung der Polizei auf einen Blick.
Die ganze Sicherstellung der Polizei auf einen Blick.  © Polizei Köln

Die Festnahmen sind das Ergebnis von längeren Ermittlungen. Hinweise und verdeckte Beobachtungen rund um den Neumarkt führten die Zivilfahnder auf die Spur des 26-Jährigen und seines offenbar gut laufenden Heroin-Geschäfts.

Gegen beide Männer liegen nun Haftbefehle vor. Sie sollen noch am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Titelfoto: Bildmontage: Polizei Köln

Mehr zum Thema Köln Crime: