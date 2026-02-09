Brutaler Überfall in Köln: junges Ehepaar und Freund krankenhausreif geschlagen

Köln - Ein Ehepaar ist in Köln brutal überfallen worden. Auch ein Freund wurde bewusstlos geschlagen.

Die Täter schlugen ihre Opfer bewusstlos und flüchteten anschließend mit Schmuck und hochwertigen Handtaschen. (Symbolbild) © © Julian Stratenschulte/dpa

Die drei Täter sollen zunächst die 26 Jahre alte Frau kurz vor Mitternacht im Vorgarten des Hauses in Köln-Fühlingen mit Schlägen angegriffen haben.

Anschließend seien sie durch die geöffnete Haustür in das Einfamilienhaus eingedrungen, teilte die Polizei mit.

Nach ersten Erkenntnissen schlugen sie dort den 33 Jahre alten Ehemann und einen 38 Jahre alten Freund bewusstlos und flohen mit Schmuck und hochwertigen Handtaschen in einem weißen VW Golf in Richtung Chorweiler-Nord.

Rettungskräfte brachten die Angegriffenen am Sonntagabend mit teils schweren Verletzungen in eine Klinik.