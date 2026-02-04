Harmloser Uber-Irrtum hat tödliche Folgen: Junger Kölner stirbt nach brutaler Prügel-Attacke

Köln - Nach der brutalen Prügel-Attacke auf einen 20-Jährigen in Köln-Longerich, der versehentlich in ein falsches Auto gestiegen war, ist der junge Mann wenige Tage nach dem Vorfall seinen lebensgefährlichen Verletzungen erlegen.

Der 20-Jährige erlitt bei dem Angriff lebensgefährliche Verletzungen und kam in eine Klinik, wo er einen Tag später verstarb. (Symbolbild) © Marius Becker/dpa

Nach Angaben der Kölner Staatsanwaltschaft und Polizei hatte der 20-Jährige am vergangenen Sonntag (1. Februar) lebensgefährliche Kopfverletzungen durch einen 25-Jährigen erlitten, nachdem er irrtümlicherweise auf dem Lindweilerweg ins Auto der Ehefrau des Schlägers eingestiegen war.

Demnach hatte der junge Mann nur kurz zuvor gegen 1.45 Uhr in der Nacht ein Uber bestellt und angenommen, bei dem stoppenden Auto handle es sich um das gerufene Fahrzeug.

Der 25-jährige Ehemann der Fahrerin kam daraufhin dazu und schlug den 20-Jährigen dermaßen brutal zu Boden, dass der Kölner lebensgefährlich verletzt in eine Klinik gebracht werden musste, wo er am Montag (2. Februar) starb.